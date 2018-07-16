Агент Трамп: как антисоветчик СССР посетил 

Президент США Дональд Трамп пока что ни разу не бывал в Украины, и дважды посещал Россию — в далеком 1996 году, и в 2013-м, буквально накануне Евромайдана. Эти поездки хорошо изучены мировой прессой — особенно, последний эпизод, который постоянно упоминали в ходе предвыборной гонки в США, пытаясь раскрутить скандальные сплетни о закрытой вечеринке с проститутками в одном из московских отелей.
Но перед этим был малоизвестный визит в Советский Союз. Он случился в 1987 году, и пришелся едва ли не на самый пик советско-американского противостояния. Сорокалетний американский бизнесмен, девелопер и кинопродюсер, который тогда еще не имел никаких дел с политикой, попал в нашу общую на то время страну тогда, когда туда не мог себе позволить ни один статусный представитель официального Вашингтона. Ведь две гигантские по своей военной и экономической войне балансировали на грани полноценного глобального ядерного конфликта, и официальная риторика рейгановской эпохи на каждом шагу провозглашала СССР чудовищной «Империей зла».
Тем не менее, Трамп поехал в эту устрашающую империю, легко преодолев барьеры пресловутого Железного занавеса — и сейчас об этом стали активно вспоминать на фоне встречи в Хельсинки, многозначительно предполагая, что этот визит якобы мог сопровождаться агентурной вербовкой. Издания New York Magazine и NBC News прозрачно намекнули, что Трамп мог сотрудничать с советской разведкой, и эту тему тут же подхватили в бывшем СССР. Чешская пресса напомнила о фигуре первой жены Трампа — чешки Иваны Зельничковой, которую хайли-лайкли могли использовать агенты чехословацкой разведки. Вслед за этим тему подняли в постсоветских странах. «Получается что „наши товарищи“ плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов — вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов — написал об этом соратник Навального Владимир Милов.
На самом же деле, Трамп давно изложил обстоятельства своей советской поездки в автобиографической книге „Искусство сделки“. По его словам, это произошло благодаря знакомству с Юрием Дубининым — тогдашним советским послом в Организации объединенных наций. В 1986 году, на званом ужине у совладельца косметической компании Леонарда Лаудера Трамп заговорил с дочкой посла, которая похвалила архитектурный дизайн Trump Tower — 58-этажного небоскреба на Пятой авеню Нью-Йорка, где впоследствии будут снимать блокбастер „Темный рыцарь: Возрождение легенды“. „Слово за слово, и я уже говорил о строительстве роскошного отеля напротив Кремля“ — вспоминал об этом сам Трамп, который вскоре познакомился с самим Дубининым, и уже в 1987 году прибыл в Москву по линии „Интуриста“.
Именно тогда состоялись первые „советские“ переговоры Дональда Трампа. По словам его пресс-секретаря, он встречался с финансовыми консультантами Политбюро ЦК КПСС по поводу возможного инвестирования в проект на одном из строительных участков советской столицы. Однако дело уперлось в принципиальный для любого американского бизнесмена вопрос, лишний раз раскрывающий тезис о несовместимости двух систем. Советское руководство было готово оставить за американским девелопером не более 49% акций будущего совместного предприятия. Что вызвало у него бурю классового возмущения:
»Я им сказал: «ребята, у вас есть большая проблема. В том, что касается недвижимости. В России сегодня невозможно стать собственником земли, поскольку вся она находится в собственности государства. Как вы можете получить финансирование строительства, если вся земля принадлежит чертовой „родине-матери… Мне нужна собственность, не аренда“, — написал об этом в воспоминаниях Трамп.
Впрочем, он озвучил свое недовольство уже тогда, на состоявшейся по итогам переговоров пресс-конференции, после которой он вместе с женой полетел в качестве туриста посмотреть Ленинград, фотографируясь на фоне Зимнего дворца и петергофских фонатнов.
Неудивительно, что по итогам этой поездки Трамп последовательно выступал с антисоветских позиций, крайне скептически высказываясь об увиденной им советской действительности.
»Их система терпит бедствие. В ближайшее время вы увидите, что там произойдет революция. Страна охвачена акциями протеста. Россия выходит из-под контроля, и руководству это известно. Проблема в Горбачеве — он недостаточно тверд. Я предсказываю, что он будет свергнут, потому что показал необычайную слабость. Впервые в истории в стране бастуют шахтеры, повсюду вспыхивают столкновения, что в конечном итоге приведет к насильственной революции», — рассказывал в интервью Playboy этот убежденный сторонник политики Рейгана. При этом, он открыто приветствовал американскую поддержку Горбачева, которую все более явно демонстрировали американские власти. «Мы должны продолжать выдавать ему кредит доверия, потому что он разрушает Советский Союз», — говорил о советском лидере нынешний президент США. Что целиком и полностью укладывалось в канву тогдашней официальной политики Вашингтона.
Естественно, эта картина говорит о полной несостоятельности попыток обвинить Трампа в сотрудничестве с СССР. Американский бизнесмен с более чем внушительным капиталом, который превышал полмиллиарда долларов, не пошел бы на контакты с Кремлем или КГБ — потому что это сразу бы вызвало соответствующую реакцию со стороны американских спецслужб, которые наверняка самым бдительным образом наблюдали за этим визитом в стан геополитического врага. Идеологическая мотивация для вербовки и вовсе была явным нонсенсом — учитывая глубоко консервативные, правые и антисоветские убеждения Трампа — который, скорее всего, попросту хотел проинспектировать только что начавший раскрываться для Запада СССР на предмет выгодных девелоперских вложений, подобно первопроходцу на бескрайних прериях этого Дикого Востока.
В свою очередь, советское руководство видело в контактах с такими людьми возможность нащупать почву для продвижения разрядки и разоружения, на которую ставил тогда Михаил Горбачев. Однако тоже обнаружили, что имеют дело со своим явным недоброжелателем на идейной почве — в силу принципиально разного понимания вопроса о собственности.
И никто не мог представить, что тридцать один год спустя причудливая траектория политической карьеры Дональда Трампа приведет его на переговоры в Хельсинки.