Агент Трамп: как антисоветчик СССР посетил

Президент США Дональд Трамп пока что ни разу не бывал в Украины , и дважды посещал Россию — в далеком 1996 году, и в 2013-м, буквально накануне Евромайдана. Эти поездки хорошо изучены мировой прессой — особенно, последний эпизод, который постоянно упоминали в ходе предвыборной гонки в США, пытаясь раскрутить скандальные сплетни о закрытой вечеринке с проститутками в одном из московских отелей.

Но перед этим был малоизвестный визит в Советский Союз. Он случился в 1987 году, и пришелся едва ли не на самый пик советско-американского противостояния. Сорокалетний американский бизнесмен, девелопер и кинопродюсер, который тогда еще не имел никаких дел с политикой, попал в нашу общую на то время страну тогда, когда туда не мог себе позволить ни один статусный представитель официального Вашингтона. Ведь две гигантские по своей военной и экономической войне балансировали на грани полноценного глобального ядерного конфликта, и официальная риторика рейгановской эпохи на каждом шагу провозглашала СССР чудовищной «Империей зла».

Тем не менее, Трамп поехал в эту устрашающую империю, легко преодолев барьеры пресловутого Железного занавеса — и сейчас об этом стали активно вспоминать на фоне встречи в Хельсинки , многозначительно предполагая, что этот визит якобы мог сопровождаться агентурной вербовкой. Издания New York Magazine и NBC News прозрачно намекнули, что Трамп мог сотрудничать с советской разведкой, и эту тему тут же подхватили в бывшем СССР. Чешская пресса напомнила о фигуре первой жены Трампа — чешки Иваны Зельничковой, которую хайли-лайкли могли использовать агенты чехословацкой разведки. Вслед за этим тему подняли в постсоветских странах. «Получается что „наши товарищи“ плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов — вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов — написал об этом соратник Навального Владимир Милов

На самом же деле, Трамп давно изложил обстоятельства своей советской поездки в автобиографической книге „Искусство сделки“. По его словам, это произошло благодаря знакомству с Юрием Дубининым — тогдашним советским послом в Организации объединенных наций . В 1986 году, на званом ужине у совладельца косметической компании Леонарда Лаудера Трамп заговорил с дочкой посла, которая похвалила архитектурный дизайн Trump Tower — 58-этажного небоскреба на Пятой авеню Нью-Йорка , где впоследствии будут снимать блокбастер „Темный рыцарь: Возрождение легенды“. „Слово за слово, и я уже говорил о строительстве роскошного отеля напротив Кремля“ — вспоминал об этом сам Трамп, который вскоре познакомился с самим Дубининым, и уже в 1987 году прибыл в Москву по линии „Интуриста“.

Именно тогда состоялись первые „советские“ переговоры Дональда Трампа. По словам его пресс-секретаря, он встречался с финансовыми консультантами Политбюро ЦК КПСС по поводу возможного инвестирования в проект на одном из строительных участков советской столицы. Однако дело уперлось в принципиальный для любого американского бизнесмена вопрос, лишний раз раскрывающий тезис о несовместимости двух систем. Советское руководство было готово оставить за американским девелопером не более 49% акций будущего совместного предприятия. Что вызвало у него бурю классового возмущения:

»Я им сказал: «ребята, у вас есть большая проблема. В том, что касается недвижимости. В России сегодня невозможно стать собственником земли, поскольку вся она находится в собственности государства. Как вы можете получить финансирование строительства, если вся земля принадлежит чертовой „родине-матери… Мне нужна собственность, не аренда“, — написал об этом в воспоминаниях Трамп.

Впрочем, он озвучил свое недовольство уже тогда, на состоявшейся по итогам переговоров пресс-конференции, после которой он вместе с женой полетел в качестве туриста посмотреть Ленинград , фотографируясь на фоне Зимнего дворца и петергофских фонатнов.

Неудивительно, что по итогам этой поездки Трамп последовательно выступал с антисоветских позиций, крайне скептически высказываясь об увиденной им советской действительности.

»Их система терпит бедствие. В ближайшее время вы увидите, что там произойдет революция. Страна охвачена акциями протеста. Россия выходит из-под контроля, и руководству это известно. Проблема в Горбачеве — он недостаточно тверд. Я предсказываю, что он будет свергнут, потому что показал необычайную слабость. Впервые в истории в стране бастуют шахтеры, повсюду вспыхивают столкновения, что в конечном итоге приведет к насильственной революции», — рассказывал в интервью Playboy этот убежденный сторонник политики Рейгана. При этом, он открыто приветствовал американскую поддержку Горбачева , которую все более явно демонстрировали американские власти. «Мы должны продолжать выдавать ему кредит доверия, потому что он разрушает Советский Союз», — говорил о советском лидере нынешний президент США. Что целиком и полностью укладывалось в канву тогдашней официальной политики Вашингтона.

Естественно, эта картина говорит о полной несостоятельности попыток обвинить Трампа в сотрудничестве с СССР. Американский бизнесмен с более чем внушительным капиталом, который превышал полмиллиарда долларов, не пошел бы на контакты с Кремлем или КГБ — потому что это сразу бы вызвало соответствующую реакцию со стороны американских спецслужб, которые наверняка самым бдительным образом наблюдали за этим визитом в стан геополитического врага. Идеологическая мотивация для вербовки и вовсе была явным нонсенсом — учитывая глубоко консервативные, правые и антисоветские убеждения Трампа — который, скорее всего, попросту хотел проинспектировать только что начавший раскрываться для Запада СССР на предмет выгодных девелоперских вложений, подобно первопроходцу на бескрайних прериях этого Дикого Востока.

В свою очередь, советское руководство видело в контактах с такими людьми возможность нащупать почву для продвижения разрядки и разоружения, на которую ставил тогда Михаил Горбачев. Однако тоже обнаружили, что имеют дело со своим явным недоброжелателем на идейной почве — в силу принципиально разного понимания вопроса о собственности.

И никто не мог представить, что тридцать один год спустя причудливая траектория политической карьеры Дональда Трампа приведет его на переговоры в Хельсинки.