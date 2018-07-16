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Ураган снес ларек с мороженым в Пензе
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Ураган снес ларек с мороженым в Пензе 

360tv.ru 46 минут назад
Продавец смогла спастись. Об этом сообщил сайт «Пенза‐Пресс».
Видеозапись опубликовали в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно сваленные в кучу обломки ларька и разбросанные по асфальту вафельные стаканчики. В этот момент продавец отлучилась, поэтому не получила травм, а всего лишь промокла.
«Я смотрю — чернота на небе идет, гром гремит. Я быстрее отключила электричество, чтобы не было замыкания. Сама зашла рядом в оптику, наблюдала все за стеклом. Ларек приподняло ветром, и он сложился», — рассказала девушка.
Волгоград утонул после сильного ливня. Некоторые жители с хорошим настроением смогли поплавать на надувном матрасе. А некоторые «плыли» в затопленных автобусах домой.
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