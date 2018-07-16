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Международный конкурс «Десантный взвод» соберет более 400 участников из десяти стран
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Международный конкурс «Десантный взвод» соберет более 400 участников из десяти стран 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Заявились команды из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Пакистана, Марокко, Судана, России и ЮАР.
Более 400 военнослужащих из 10 стран мира приедут в Псковскую область, чтобы принять участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования, главный судья соревнований генерал-лейтенант Александр Вязников.
«Заявились команды из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Пакистана, Марокко, Судана, России и ЮАР. Они будут состоять в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки», –— пояснил Александр Вязников.
Он также добавил, что представители Индии будут выступать на соревнованиях в качестве наблюдателей, а команда Китая прибудет на конкурс со своей техникой.
«Будет интересно посмотреть на состязание российских и китайских боевых машин (БМД-2, БМП-2, БТР-80, БТР-80-2А)», –— сказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками
По словам Александра Вязникова, понаблюдать за международными соревнованиями десантников смогут все желающие абсолютно бесплатно.
«Вход свободный. Во взаимодействии с администрацией и губернатором мы постарались сделать площадки доступными, будет предусмотрена большая стоянка для автомобилей, подготовлены трибуны с навесом. Будут торговые точки, эстафеты и конкурсы для детей, юнармейцев, членов патриотических клубов», –— отметил Александр Вязников.
Ранее сообщалось, что международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» будет проходить в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 11 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области.
Значительную часть сборной России составят военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.
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