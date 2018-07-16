Тревога коллективного Запада крайне показательна

Всё турне президента США выглядит крайне забавно — и вовсе не потому, что многие представляют Трампа клоуном. В роли клоунов оказались другие. Невольно даже сама королева Елизавета II

Итак, саммит НАТО Брюсселе не принёс Евросоюзу облегчения. Трамп не только не изменил требование платить каждой стране 2% от ВВП, но пригрозил увеличить взносы до 4%. Заодно заявив, что и само НАТО устарело, а значиит, и никому не нужно.

А ведь и правда, Америка не нуждается в военной помощи Европы, армия каждой из стран которой не боеспособна и надеется только на Большого брата.

По сути, опираясь на известную пятую статью устава НАТО, все надеются, что в случае российской агрессии (в которую никто не верит, но о которой в качестве мантры многие повторяют) военный альянс защитит, например, ту же Эстонию . Хотя очень сомнительно, что США будут ввязываться в войну с ядерной державой из-за незначительного придатка Европы.

Великобритании Трамп тоже ухитрился всех построить, причём в случае с королевой — едва ли не в буквальном смысле, что можно увидеть на церемонии прохода Елизаветы II и лидера США мимо почётного караула. Кроме того, Дональд Трамп прямо назвал газету «Sun» распространителем фальшивых новостей.

Что касается Терезы Мей , то ещё и раньше он как-то обронил, что лидер Консервативной партии представляется ему противной училкой. Теперь же Трамп резко осудил стремление Мэй к «мягкому брекзиту», из-за чего два министра её кабинета ушли в отставку.

Тереза хочет выйти из ЕС, но пользоваться привилегиями членства в нём, что, по мнению Бориса Джонсона, делает Британию колонией Америки, то есть колонией своей бывшей колонии. Трамп, как убеждённый антиглобалист, предпочитающий двухсторонние отношения, конечно, не на стороне Терезы, потому недвусмысленно и высказался, что Борис Джонсон был бы прекрасным премьер-министром.

Тем не менее и приём Трампа в Англии трудно назвать комильфо. Дорогостоящая воздушная карикатура президента США, который прибыл с рабочим визитом, не свидетельствует о хорошем вкусе инициаторов этой акции, а главное тех, кто её разрешил.

И вот накануне встречи Трампа с Путиным министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в газете «Welt» предупреждал Трампа о том, что не следует заключать с Путиным никаких односторонних сделок.

То есть Хайко Маас, который был неэффективным министром юстиции в самой маленькой земле Германии Зар, взлетевший до уровня главы МИД Германии благодаря связи с известной киноартисткой (у которой, в свою очередь, связи в МИД), даёт советы президенту США. Это даже и не советы. Если он предупреждает, значит — грозит. И не Клинтону или Обаме, которые сами никаких разумных инициатив не проявляли, а реформатору Трампу.

Осудив Трампа за то, что у него нет ясности, но не сказав в чём конкретно, Хайко Маас всё-таки допустил, что встреча лидеров Росии и США имеет какие-то шансы, но опять же не обозначив, на что именно. Свои выкладки на эту тему Маас изложил в интервью « Bild am Sonntag»

Пару указаний он всё-таки сделал: по его мнению, оба президента должны договориться о ядерном разоружении. И, конечно, разобраться с двенадцатью агентами российских спецслужб, совершивших кибератаки на демократов с целью помешать Хиллари Клинтон выиграть выборы.

Сам Трамп, возможно, даже и не знает, кто такой Хайко Маас, так что его предупреждения и угрозы пролетят мимо.

Каковы итоги встречи двух президентов, какие результаты последуют или не последуют, мы узнаем уже очень скоро. Пока же тревога коллективного Запада крайне показательна.

И пока всё указывает на то, что в мире неспешно, но неотвратимо установливается тот порядок, который был ещё до распада СССР. Чего так и боится часть европейской элиты.