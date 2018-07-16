Ещё
Когда приемные дети становятся чужими: семья не поделила наследство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Когда приемные дети становятся чужими: семья не поделила наследство 

Мир24 53 минуты назад
В суде рассматривалось дело Никиты Зайцева, который с самого детства жил со своей приемной бабушкой, и считает, что имеет право на наследство. По словам истца, его приемный отец Анатолий Зайцев не принимал никакого участия в его воспитании, однако претендует на дом, в котором он жил с бабушкой.
Сразу после похорон своей матери мужчина выгнал Никиту из дома. В результате молодому человеку пришлось срочно искать работу, чтобы иметь возможность оплачивать проживание в общежитии, которое ему предоставил колледж.
Сам Анатолий Зайцев полагает, что Никита не имеет никакого права на наследство, поскольку усыновление было отменено.
Суд признал, что истец действительно находился и счел необходимым удовлетворить его требования о признании права собственности на ½ часть дома.
Больше историй смотрите в шоу «Дела семейные. Новые истории» 12 июля в 15:00 на телеканале «МИР».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Эксперты назвали пятерку лучших кроссоверов для девушек Стадион «Волгоград Арена» пострадал от дождя Мемом единым: что осталось после ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
В России оценили неожиданное решение Франции63
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение