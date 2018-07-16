Когда приемные дети становятся чужими: семья не поделила наследство

В суде рассматривалось дело Никиты Зайцева , который с самого детства жил со своей приемной бабушкой, и считает, что имеет право на наследство. По словам истца, его приемный отец Анатолий Зайцев не принимал никакого участия в его воспитании, однако претендует на дом, в котором он жил с бабушкой.

Сразу после похорон своей матери мужчина выгнал Никиту из дома. В результате молодому человеку пришлось срочно искать работу, чтобы иметь возможность оплачивать проживание в общежитии, которое ему предоставил колледж.

Сам Анатолий Зайцев полагает, что Никита не имеет никакого права на наследство, поскольку усыновление было отменено.

Суд признал, что истец действительно находился и счел необходимым удовлетворить его требования о признании права собственности на ½ часть дома.

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