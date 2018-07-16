Собрание добровольцев прошло в социальном Центре Святителя Тихона

На встрече обсуждалась деятельность центра за июль — август. По итогам собрания, добровольцы-психологи, которые откликнулись на объявление о поиске работников, будут не только принимать посетителей, но и выезжать в социальные учреждения, опекаемые Центром святителя Тихона.

Заместитель директора социального Центра Святителя Тихона Галина Айрапетова рассказала участникам о своей поездке в потьминский ДДИ, методах общения с детьми и способах передачи гуманитарной помощи.

Все желающие стать добровольцами-волонтерами могут найти контактную информацию на официальном сайте центра.