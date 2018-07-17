Тело молодого человека, ушедшего купаться в море в Сочи, ищут третьи сутки

15 июля спасателям ЮРПСО в 9.30 поступило сообщение от администрации пляжа о том, что в Адлерском районе отдыхающий ушел купаться в море и не вернулся за своими вещами. Очевидцы рассказали, что видели, как парня в море накрыла волна, и он пропал из виду.

Отмечается, что волнение моря было достаточно сильным и погодные условия не были благоприятными для купания, рассказали «АиФ-Юг» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Личность пропавшего установили — это житель Красноярска , ему 19-лет. Сообщается, что молодой человек работал проводником на пассажирских поездах. Накануне с поездом приехал в Адлер и решил искупаться.

Поиски тела продолжаются. В акватории работает плавсредство и дежурные спасатели.