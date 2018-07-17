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На пляжах Сочи ожидается образование смерчей
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На пляжах Сочи ожидается образование смерчей 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 июля — Новая Кубань. По информации администрации олимпийской столицы, на побережье Черного моря в промежутке от поселка Магри до села Веселое возможно образование смерчей. Предупреждение действует до окончания суток 17 июля.
— Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать необходимые меры предосторожности, воздержаться в данный период от отдыха у воды, — говорится в официальном сообщении.
В мэрии напомнили, что в случае ЧП необходимо обращаться за помощью по телефону 112.
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