На пляжах Сочи ожидается образование смерчей

Краснодар . 17 июля — Новая Кубань. По информации администрации олимпийской столицы, на побережье Черного моря в промежутке от поселка Магри до села Веселое возможно образование смерчей. Предупреждение действует до окончания суток 17 июля.

— Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать необходимые меры предосторожности, воздержаться в данный период от отдыха у воды, — говорится в официальном сообщении.

В мэрии напомнили, что в случае ЧП необходимо обращаться за помощью по телефону 112.