АСВ: расчеты с вкладчиками Газбанка произведет Сбербанк

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам самарского Газбанка , в том числе индивидуальным предпринимателям, стал Сбербанк . Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Прием агентством заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты вкладчикам Газбанка через Сбербанк начнутся с 23 июля.

«В целях обеспечения максимально оперативного осуществления агентством выплат вкладчикам АО «АКБ „Газбанк“ и создания комфортных условий для их получения только в Самарской области будет задействовано более 100 структурных подразделений ПАО „Сбербанк“, — подчеркивается в релизе.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 20 июля на сайте АСВ и 23 июля в » Российской газете ».

Лицензия у Газбанка была отозвана 11 июля текущего года.

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