Ещё
АСВ: расчеты с вкладчиками Газбанка произведет Сбербанк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСВ: расчеты с вкладчиками Газбанка произведет Сбербанк 

Банки.ру 40 минут назад
Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам самарского Газбанка, в том числе индивидуальным предпринимателям, стал Сбербанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.
Прием агентством заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты вкладчикам Газбанка через Сбербанк начнутся с 23 июля.
«В целях обеспечения максимально оперативного осуществления агентством выплат вкладчикам АО «АКБ „Газбанк“ и создания комфортных условий для их получения только в Самарской области будет задействовано более 100 структурных подразделений ПАО „Сбербанк“, — подчеркивается в релизе.
Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 20 июля на сайте АСВ и 23 июля в »Российской газете».
Лицензия у Газбанка была отозвана 11 июля текущего года.
Новость
Банки.ру: последние новости
АСВ дополнительно привлекло Почта Банк для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта» Главным управляющим директором Альфа-Банка назначен Владимир Верхошинский «Билайн» и «Афиша» запустили сервис необычных прогулок
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом138
В России оценили неожиданное решение Франции60
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым333
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина235
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»11
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение