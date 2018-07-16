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«Кортес»: Бензин на оптовом рынке в РФ подешевел на 2,4-4,3%, дизтопливо — на 0,5%
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«Кортес»: Бензин на оптовом рынке в РФ подешевел на 2,4-4,3%, дизтопливо — на 0,5% 

Прайм 51 минуту назад
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Средние по России цены на бензин и дизельное топливо с 9 по 13 июля преимущественно снижаются либо демонстрируют нулевую динамику, самое большое снижение идет в оптовом сегменте; незначительный рост демонстрируют только цены на авиакеросин в аэропортах, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес».
В рознице динамика средних по России цен на бензин по-прежнему несколько разнится. Так, цены на «Нормаль-80» после небольшого роста неделей ранее в период с 9 по 13 июля показали нулевую динамику и сохранились на уровне в 38,75 рубля за литр. Остальные марки бензина подешевели на 1 копейку: «Регуляр-92» — до 41,74 рубля за литр, «Премиум-95» — до 44,59 рубля за литр.
В оптовом сегменте цены на все марки бензина продолжили существенно снижаться. «Премиум-95» подешевел на 4,3%, до 48,718 тысячи рублей за тонну, «Регуляр-92» — на 4%, до 47,236 тысячи рублей за тонну, «Нормаль-80» — на 2,4%, до 40,9 тысячи рублей за тонну.
В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены также продолжили снижаться, хотя по-прежнему не так быстро, как в опте. Бензин «Регуляр-92» подешевел на 1,3%, до 53,654 тысячи рублей за тонну, «Премиум-95» — на 1,1%, до 55,179 тысячи рублей за тонну, «Нормаль-80» — на 0,1%, до 50,899 тысячи рублей за тонну.
Цены на летнее дизтопливо в рознице после роста неделей ранее на 3 копейки в период с 9 по 13 июля не изменились и остались на уровне 44,68 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него снизились на 0,5%, до 51,296 тысячи рублей за тонну, на оптовом — также на 0,5%, до 46,842 тысячи рублей за тонну.
Цена на авиакеросин в аэропортах продолжила рост, хотя он стал более медленным: с 9 по 13 июля цена увеличилась на 0,01%, до 57,666 тысячи рублей за тонну. При этом в опте авиакеросин по-прежнему дешевеет, он потерял в цене 0,3% и стоит 45,345 тысячи рублей за тонну.
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