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Панков о ситуации с ЖСК «Оптимист-2000»: Давайте выйдем на единое решение
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Панков о ситуации с ЖСК «Оптимист-2000»: Давайте выйдем на единое решение 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Во время обсуждения ситуации с ЖСК «Оптимист-2000», самого большого по числу дольщиков, выяснилось, что между участниками процесса по достройке его четырех блок-секций по-прежнему нет единой позиции, депутат Государственной Думы Николай Панков, курирующий достройку объектов, призвал дольщиков, конкурсного управляющего и специалистов города и Минстроя выйти на единое решение для достройки домов.
«Была задача — выслушать мнение каждого и принять решение, которое устраивает людей. 7 месяцев шла дискуссия, и теперь давайте, наконец, выйдем на единое решение. Сегодня управляющий предлагает одну схему достройки, дольщики другую. Есть застройщик, готовый поддержать, поэтому давайте наконец решим внутренние проблемы и будем достраивать дома. А если кто-то сознательно препятствует принятию такого решения, пусть этим займутся правоохранительные органы», — призвал Николай Панков.
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