За гибель любимого питомца будет расплачиваться виновник

«Анализ судебной практики выявил большой правовой пробел, — сообщил „РГ“ один из разработчиков инициативы, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев. — Суды отказываются назначать компенсации морального вреда в случае гибели домашних животных. Необходимы законодательные изменения, чтобы хозяева, потерявшие своих любимцев, получили право на справедливое возмещение».

Вот один из свежих примеров — осенью прошлого года в Шушенский районный суд (это в Красноярском крае ) пришел мужчина, чью собаку случайно застрелили на охоте. Он рассказал, как вся его семья была привязана к собаке, выросшей с ними и долгое время проживавшей в их доме. При этом собака имела хорошие навыки охоты на животных и дичь. Но случайная пуля от товарища по охоте прервала земной путь пегой гончей.

Истец оценил свой моральный вред в 50 тысяч рублей. Деньги, конечно, не заменят любимицу. Но тот, кто заставил других людей страдать, должен заплатить — это закон. Увы, как выяснилось, на случаи гибели домашних животных он не распространяется.

"Согласно действующему законодательству, действительно, нет полного понимания, является ли утрата любимца семьи фактором, подпадающим под компенсацию морального вреда, поскольку ни в одном законодательном акте прямо это не прописано, — говорит адвокат Ирина Фаст. — Например, в кинологической службе собаки числятся в качестве «средств и сил», то есть фактически отнесены к одному из видов оружия и находятся на балансе ведомства как прочие основные средства. Получается, что собаки — это все-таки имущество, равно как и автомобиль".

Царапина на машине, конечно, тоже может вызвать шок у владельца авто, пойдут слезы, печальные вечера, бессонные ночи. Однако страдания по поводу испорченных вещей не тот случай, когда закон проявляет сочувствие. Компенсируются только материальные потери. На правах мебели (в юридическом смысле) в наших домах живут и братья наши меньшие. Поэтому суды точно так же взыскивают при несчастье только материальный ущерб. Так и жителю Шушенского района суд назначил лишь компенсацию стоимости самой собачки.

"Шушенский районный суд постановил взыскать с охотника в пользу мужчины 38,3 тысячи рублей материального ущерба, 2,3 тысячи рублей в счет возмещения расходов по оплате экспертизы и 1,4 тысячи рублей в возврат оплаты государственной пошлины", — рассказывают в Красноярском краевом суде. Проверив материалы дела и решение суда первой инстанции, Красноярский краевой суд не нашел оснований для его отмены.

Подобных дел масса. Иногда собаки или кошки гибнут во дворах под лапами более сильных зверей, и тогда иски предъявляются к хозяевам животных-убийц. Иногда домашние питомцы на прогулке находят смерть под колесами авто. И так далее, и тому печальнее.

Потерять любимца совсем не то что потерять вещь. Но закон на этот счет сух, мол, вещь, она и есть вещь, и юридических слез по ее поводу не положено.

В Гражданском кодексе прямо сказано, что к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. А моральный вред выплачивается, когда задеты какие-то нематериальные блага. Например, жизнь и здоровье человека, достоинство личности, личная неприкосновенность и т.д. Радостного лая собаки или ласкового мурлыкания кошки в списке нематериальных благ нет. Горе от их потери оказывается бесплатным.

По мнению адвоката Ирины Фаст, изменить ситуацию могли бы и разъяснения Верховного суда России , если бы тот дал соответствующее толкование законов.

"Для более ясного и понятного для всех правила достаточно было бы вынесение постановления пленума Верховного суда РФ в части применения статей, регулирующих право на компенсацию морального вреда, и распространения этих статей на случаи утраты домашнего животного, — говорит она. — Как вариант урегулирования вопроса на законодательном уровне — прибегнуть к опыту и практике европейских стран, в которых собаки являются даже наследниками наследственной массы умершего человека или ее части".

В свою очередь, Дмитрий Гулиев полагает, что необходимо прямо указать в законе возможность компенсации морального вреда хозяевам пострадавших животных. «Мы уже начали предварительную работу по подготовке инициативы, — говорит он. — Изучаем, в какие именно законы, кроме ГК, необходимо внести поправки, какими должны быть формулировки».