Суд частично поддержал НМТП в споре из-за танкера «Пенелопа»

Суд признал все действия и бездействия Минтранса, Росморречфлота и капитана порта, в том числе его распоряжения о движении и расстановке судов, недействительными. Суд отказался удовлетворить требования НМТП о привлечении капитана порта к дисциплинарной ответственности, обязав Минтранс в течение 30 дней принять меры к устранению нарушений.

В феврале в порту Новороссийск произошла задержка загрузки танкеров из-за блокирования танкером «Пенелопа» путей подхода. НМТП обратился в суд из-за незаконных действий Тузинкевича, который нарушил должностные обязанности и создал в порту опасную ситуацию, утверждал «Ведомостям» представитель «Транснефти» (контролирует НМТП вместе с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова). Неоднократные обращения к Росморречфлоту результата не принесли, говорил представитель нефтяной компании. Тузинкевич пытался обеспечить незаконное представление преференций крупной нефтяной компании в ущерб другим лицам, утверждал он. «Пенелопу» долгое время не могли загрузить из-за того, что владелец судна — компания «Прайм шиппинг» — не представил документы, оформленные надлежащим образом. Из-за задержки загрузки танкеры заполнились все резервуары порта. На подъездных путях скопились 2389 вагонов-цистерн, из-за чего РЖД приостановила отправку вагонов с нефтепродуктами к порту.