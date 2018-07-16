В Одинцове завершили строительство долгостроя на Акуловской улице

В Одинцовском районе завершили строительство долгостроя в ЖК «Гусарская баллада» на улице Акуловская, свои квартиры получат свыше 350 дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы Глагосстройнадзора Московской области

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому корпус 25 на улице Акуловская в жилом комплексе «Гусарская баллада» в городе Одинцове», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян

Строительство жилого дома было начато строительной компанией ЗАО «Группа компаний „Жилищный капитал“» еще в 2011 году. Работы на объекте были приостановлены в январе 2015 года по причине отсутствия финансирования. После перехода прав собственности на земельный участок и объект незавершенного строительства к новому застройщику ООО «Осенний квартал» строительство было возобновлено с апреля 2017 года.

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — отметил Гарибян.

Площадь 7-секционного жилого дома переменной этажности (10-12-17) составляет 26 395 квадратных метров. В новостройке получат свои квартиры 355 дольщиков.

На прилегающей территории обустроена детская игровая площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, а также выполнено озеленение. В проекте также учтены требования доступности для маломобильных групп населения.