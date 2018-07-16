Матовников: борьба с экстремизмом выходит на первый план в регионах СКФО

НАЛЬЧИК , 16 июля. / ТАСС /. Основные усилия в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в настоящее время направлены на борьбу с экстремизмом, заявил журналистам в понедельник в Нальчике полпред президента РФ в округе Александр Матовников.

"Криминогенная ситуация в целом в Северо-Кавказском федеральном округе и, в частности, в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) по основным показателям находится на уровне ниже средне российского. За последние годы правоохранительным блоком предприняты большие усилия, проведена огромная работа по искоренению таких основных преступлений как терроризм и других тяжких преступлений. Основные усилия в данное время предпринимаются в регионах к тому, чтобы бороться с таким проявлением как экстремизм", — сказал Матовников.

Он обратил внимание на то, что в этой работе участвуют не только силовики, но и образовательные учреждения, общественные и религиозные организации. «Я совершенно спокойно заявляю, что здесь [в КБР] безопасно, здесь прекрасная, согласованная структура правоохранительных органов , которая получила огромный опыт в прошлом, и за последние два года проявлений терроризма не фиксируется, работа ведется качественно и планомерно. В республике делается все, чтобы жизнь стала безопасной, чтобы сосредоточится на выполнении указов президента, которые направлены на улучшение социально-экономической ситуации, уровня жизни каждого гражданина в отдельности», — добавил он, пояснив, что показателем безопасности региона является растущий турпоток. «Показателем безопасности в республике является то, что за последнее время практически в 2,5 раза увеличился поток туристов в КБР, и мы рассчитываем, что он будет и в текущем году, и в 2019 году, особенно в зимнее время», — отметил он.

Матовников посетил в понедельник Кабардино-Балкарию с ознакомительным визитом. В первой половине дня он провел совещание по вопросам основных параметров социально-экономического положения субъекта, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в ряде районов республики, где в результате осложнения паводковой обстановки и неблагоприятных погодных условий продолжает действовать режим ЧС. Полпред также встретился с представителями правоохранительных структур и духовенством, а также посетил ряд религиозных и социальных объектов, расположенных в городе Нальчике.