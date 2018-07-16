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В Ленобласти появится новый экспертный совет по сохранению памяти о погибших солдатах
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В Ленобласти появится новый экспертный совет по сохранению памяти о погибших солдатах 

Ivyborg.ru 54 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Глава 47 региона поручил комитету по молодежной политике создать экспертный совет по сохранению памяти о погибших героях, павших при защите Отечества на территории Ленобласти в период с 1939-1944 гг.
В состав совета, основной задачей которого будет предоставление экспертной оценки при выявлении новых захоронений, уточнению границ или иной информации по уже выявленным, должны войти не только поисковики и общественники, но и историки, представители военкоматов и ЗВО.
Также в Законодательном Собрании области приступили к рассмотрению поправок в законопроект «О проведении изыскательско-поисковых работ в границах территорий Ленинградской области, на которых в период 1939-1944 годов велись боевые действия». После принятия которых Правительству Ленобласти предстоит разработать и утвердить перечень территорий, подпадающих под действие нового закона и требования к организациям, привлекаемым для осуществления изыскательско-поисковых работ.
В настоящее время в Ленинградской области активно ведутся работы по сохранению исторической памяти о погибших защитниках Отечества: сегодняшний день выявлено 774 воинских захоронения, из которых 611 — паспортизированы и поставлены на учет. Полностью паспортизацию планируется завершить к маю 2020 года — к 75-летию Победы.
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