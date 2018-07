Мемом единым: что осталось после ЧМ-2018

Петербурга, Волгограда, Казани, Чемпионат мира по футболу в России завершился. Это было только вчера, но уже хочется, чтобы праздник вновь вернулся на улицы Москвы Самары и других крупных городов. Что ж, остается только вспоминать о самых ярких моментах, которые мы пережили за этот месяц.

А вспомнить есть о чем. Особенно благодаря мундиалю обогатилась интернет-культура. Футболисты, тренеры, болельщики и почетные гости турнира ненароком породили несколько мемов, которые уже прочно вошли в списки главных за 2018 год. «МИР 24» решил вспомнить самые значимые события и явления, над которыми смеялись в сети.

#УсыНадежды

Россия на этом чемпионате мира сначала неожиданно вышла из группы, а затем и вовсе достигла небывалых высот — четвертьфинала мундиаля. Во многом этому поспособствовали домашние стены и поддержка болельщиков. Они запустили в сети хэштег #УсыНадежды.

Артем Дзюба и Все дело в том, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов носит характерные усы. Как и Валерий Газзаев , наш новый герой с ними никогда не расстается — и за это над ним часто подшучивали. Например, когда у российских футболистов был тяжелый период — несколько подряд игр без побед, — игроки «Зенита» Александр Кокорин отправили Черчесову свой «мэсседж» — фотографию с характерным жестом, изображающим усы.

Станиславу Саламовичу нужна была поддержка — вот и родилась в головах болельщиков идея «усов надежды». Более ста тысяч человек выложили в соцсетях фотографии с пририсованными усами и хэштегом акции. Говорят, испанцев победили в том числе и благодаря этому.

А вот и второе явление, благодаря которому Россия достигла новых высот. Вообще в футболе всего две легендарные конечности: Рука Марадоны (она же Рука Бога) и Нога Акинфеева. По значимости для болельщиков их никто не сможет обойти.

В 1/8 финала с Испанией россияне довели матч до серии пенальти. Последний удар Яго Аспаса вратарь национальной команды Игорь Акинфеев чудесным образом отбил ногой. И понеслась. Картины, скульптуры, песни и оды, изображения на памятных медалях и целые телепередачи посвящали ноге вратаря. Впору заводить собственного PR-агента для конечности, благо ее сейчас в российском интернете почитают, кажется, больше, чем самого Акинфеева.

В официальном Twitter-аккаунте Банка России появилось изображение купюры номиналом в сто рублей, выпущенной к #ЧМ2018, а также вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который ногой отбивает удар с пенальти.. «Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной», — написали в микроблоге ЦБ. Изображение, схожее с позой Акинфеева, расположено в небольшом голографическом прямоугольнике, который защищает банкноту от подделки. #Russia2018 #Fifa2018 #Putin #Kremlin #Football #ЧМ2018 #Путин #СборнаяРоссии #Акинфеев #НогаАкинфеева

8 Июл 2018 в 4:19 PDT Трое в кокошниках с хот-догами

Наконец, последний символ, благодаря которому удалось победить испанцев, в памятный день находился на трибунах. Двое мужчин и женщина среднего возраста с упоением уплетали хот-доги в дополнительное время матча 1/8 финала. Их показали в трансляции всего на несколько секунд, но этого оказалось достаточно для того, чтобы стать одним из главных мемов ЧМ-2018.

Троицу полюбила вся страна: по количеству фотожаб их изображение вряд ли уступает чему-либо на турнире. Спустя сутки граффити с мужчинами и женщиной в кокошниках появилось на одном из гаражей в Москве. Их сравнивали с тремя богатырями и главными вестниками российской победы — и, конечно, пригласили на четвертьфинал. Правда, в матче с хорватами успеха они не принесли. Наверное, съели слишком мало сосисок.

Эта история связана уже с болельщиками сборной Мексики . Бедный Хавьер очень хотел попасть на чемпионат мира в России, повеселиться в прекрасной стране и поддержать свою сборную в сложной группе. Но в последний момент случилось страшное. На футбол не отпустила жена.

Латиноамериканцы, впрочем, не привыкли унывать. Друзья Хавьера втайне от него пошли в типографию и напечатали ростовую картонную фигуру своего товарища. С изображением друга они и отправились в Россию. Так мексиканец «побывал» на всех матчах своей сборной. Отчет о путешествии мужчины выкладывали в специально созданном аккаунте на Facebook.

У истории счастливый финал: когда Мексика победила Германию в стартовом матче чемпионата, жена все же разрешила Хавьеру отправится в долгое путешествие по России.

Англия на этом чемпионате тоже прыгнула выше головы. До полуфинала турнира сборная не добиралась долгие десятки лет, поэтому четвертое место на родине футболистов считают большим успехом.

Этому поспособствовала не только новая непривычная для англичан тактика и не только выигранная впервые за долгие годы серия пенальти. Британцы набрали отличную форму и наладили взаимопонимание благодаря необычным тренировкам.

Так, после матча с Тунисом , игроки устроили заплыв на надувных единорогах. Видео они выложили в Twitter, поэтому забавный ролик моментально разлетелся на мемы. Затем, уже во время плей-офф, англичане тренировались в перебрасывании резиновой курицы, что тоже не осталось без внимания интернет-сообщества.

Симулянт Неймар

Бразилец вообще известен тем, что любит полежать на мягких газонах. Но, похоже, в России поля особенные, ведь форвард на чемпионате мира перешел все возможные грани. В общей сложности он пролежал после ударов соперников более 13 минут. То ли болевой порог низкий, то ли таким образом выпрашивал красные карточки для соперников. Так или иначе, кривляния и валяния на газоне стали еще одним мемом мундиаля.

Несмотря на все свои скандальные выходки, игрок ПСЖ все равно стал одним из лучших футболистов турнира по полезным действиям, а также смог войти в тройку лучших бомбардиров в истории бразильского футбола. А ему всего 26!

Они еще к вам домой приедут и у вас уберутся! Японцы покорили на этом чемпионате всех. Но не своей игрой (хотя там тоже было на что посмотреть), а поведением болельщиков и футболистов после матчей. По окончании каждой игры фанаты вставали со своих мест и собирали весь мусор, который они и их соседи оставили на российских аренах.

Игроки также проявили благородство — и даже после обидных поражений до блеска вычищали раздевалки, в которых они останавливались. Чистюли японцы — пожалуй, главный мем всего чемпионата, ведь всем нам нужно брать с азиатов пример и пропагандировать подобное отношение хотя бы к своей собственности, не говоря уже о чужих стадионах и общественных местах.

3 Июл 2018 в 12:49 PDT Мундиаль в России получился особенным — и мемы в этом году тоже особенные. ЧМ, как главное футбольное событие четырехлетия, всегда приковывает к себе внимание десятков миллионов людей, а значит и оставляет в их памяти множество занимательных историй, по которым мы потом и вспоминаем турнир. Давайте запомним все самое хорошее и веселое, что случилось в России за прошедший месяц. И обязательно встретимся с иностранными болельщиками и хорошим футболом на чемпионате Европы-2020 в Санкт-Петербурге.

