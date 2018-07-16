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Ход работ по замене асфальта проинспектировал глава управы Тимирязевского
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Ход работ по замене асфальта проинспектировал глава управы Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Глава управы Тимирязевского района Александр Панасенко 14 июля провел традиционный еженедельный субботний обход. Маршрут начался с дворовой территории у дома 10/12 по Тимирязевской улице. Особое внимание было уделено качеству работ по замене асфальтового покрытия во дворах.
— Совершил обход дворовых территорий, на которых осуществляется замена асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня. Также посетил детские площадки. В рамках благоустройства на них устанавливаются новые МАФы и производится укладка резинового покрытия, — поделился глава управы.
По словам Панасенко, все обращения жителей, прозвучавшие в процессе обхода, взяты на контроль и будут проработаны.
Напомним, принять участие в обходах могут все желающие. Маршрут публикуется накануне на официальной странице в социальной сети. (мю)
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