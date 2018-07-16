Чаще всего на портале «Наш город» жители района Марьино писали в рубрику «Дворовые территории»

Сюда пользователи портала обратились 508 раз. Они просили убрать габаритный мусор, разобраться с сухостоем и брошенными автомобилями.

Следующей по популярности стала рубрика «Дороги»: жителей беспокоили неровный асфальт, ямы и колдобины. В «дорожной» рубрике за июнь появилось 248 сообщений.

Кроме того, жители района Марьино обращали внимание властей на нарушения в парках и на торговых объектах, а также указывали на появление незаконных рекламных конструкций.

В течение июня жители района Марьино оставили на портале «Наш город» 1166 сообщений. (еп)