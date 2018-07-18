Будённовских предпринимателей накажут за нарушение прав инвалидов

Пять предприятий Будённовска не нанимали на работу инвалидов и нарушали права человека, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевой прокуратуры

Межрайонная прокуратура проверила, как местные предприниматели соблюдают права инвалидов. Сотрудники ведомства выяснили, что несколько работодателей более полугода под разными предлогами не нанимали работников на ряд должностей, на которые установлена квота для инвалидов. Пятерым руководителям предприятий, нарушивших закон, прокуратура внесла представления.

Напомним, Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» устанавливает квоту для трудоустройства инвалидов, а региональный закон позволяет брать на работу соискателей, которые обратились к работодателю самостоятельно или пришли из службы занятости.