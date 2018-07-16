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Охотникам разрешат делать боеприпасы к нарезным стволам
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Охотникам разрешат делать боеприпасы к нарезным стволам 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Зачем и кому это нужно? Оказывается, это касается огромного количества людей из разных слоев общества. Парадоксально, но экономические санкции в какой-то степени задели и многих владельцев гражданского огнестрельного оружия, а в нашей стране их 6 миллионов. И доля обладателей нарезного оружия ежегодно растет. Оказались в большом дефиците или подорожали в разы и без того недешевые патроны к импортным винтовкам — всяким там браунингам, ремингтонам, бенелли. Ввоз в Россию любых военных материалов отныне под запретом.
Те, кто приобретает оружие впервые, обязаны будут ­пройти и курс обучения ­снаряжения боеприпасов
Новые поправки с большим энтузиазмом восприняли владельцы не только импортных, но и отечественных нарезных стволов. Судите сами. Если стреляную гильзу для гладкоствольного ружья можно, при желании, использовать несколько раз, заново снарядив новым капсюлем, отвесив порох и дробь, а то и закатав туда пулю, то гильзу от «нарезняка» оставалось только выбросить. До сих пор она была бесполезна, для стрельбы приходилось покупать «свежие» патроны. А именно гильза составляет самую дорогостоящую часть боеприпаса. Теперь гильза сможет превращаться в действующий патрон еще с десяток раз.
Заводской патрон, снаряженный по единому стандарту, — вовсе не плох. Но это, так сказать, усредненный вариант, который далеко не всегда устраивает многих охотников. Если намечается охота на уток или зайцев — такой патрон может оказаться излишне мощным, на близкой дистанции от птицы только перья останутся. А для кабана или медведя — слабоват, и еще не известно, кто в результате окажется добычей — разъяренный подранок или человек. Поэтому охотник сам регулирует мощность выстрела — где надо убавить навеску пороха, а где — увеличить.
Следует ожидать появления новой технологии снаряжения «нарезных» патронов и, что самое главное, — возрастания требований к соблюдению техники безопасности. Здесь смысл как раз в дублировании всех параметров заводского патрона, всякие вариации с мощностью уже не пройдут. Собственно, для этого и вводится обязательное обучение для новичков этим технологиям.
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