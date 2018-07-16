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Зидан отказался покупать Неймара в «Реал» из-за Марсело
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Зидан отказался покупать Неймара в «Реал» из-за Марсело 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался от покупки бразильского форварда Неймара из-за Марсело, передает "Советский спорт".
Об этом стало известно со слов бразильского журналиста Андре Ризека со ссылкой на близкого друга тренера.
"Во время ужина Зидан поделился с ним мнением о приходе Неймара. Французу не нравилась эта идея, так как он понимал, что Неймар и Марсело не смогут играть вместе, ведь занимают одни и те же участки на поле. И Зидан не одобрил покупку Неймара", — цитирует слова журналиста издание AS.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее экс-защитник сборной Бразилии прокомментировал игру Неймара на ЧМ-2018.
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