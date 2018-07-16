Зидан отказался покупать Неймара в «Реал» из-за Марсело 

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался от покупки бразильского форварда Неймара из-за Марсело, передает "Советский спорт".
Об этом стало известно со слов бразильского журналиста Андре Ризека со ссылкой на близкого друга тренера.
"Во время ужина Зидан поделился с ним мнением о приходе Неймара. Французу не нравилась эта идея, так как он понимал, что Неймар и Марсело не смогут играть вместе, ведь занимают одни и те же участки на поле. И Зидан не одобрил покупку Неймара", — цитирует слова журналиста издание AS.
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Ранее экс-защитник сборной Бразилии прокомментировал игру Неймара на ЧМ-2018.