Зидан отказался покупать Неймара в «Реал» из-за Марсело

Об этом стало известно со слов бразильского журналиста Андре Ризека со ссылкой на близкого друга тренера.

"Во время ужина Зидан поделился с ним мнением о приходе Неймара. Французу не нравилась эта идея, так как он понимал, что Неймар и Марсело не смогут играть вместе, ведь занимают одни и те же участки на поле. И Зидан не одобрил покупку Неймара", — цитирует слова журналиста издание AS.

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