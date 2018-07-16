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Руководителей организаций «уравняют» с простыми служащими
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Руководителей организаций «уравняют» с простыми служащими 

САРАТОВ24 53 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
До конца 2018 года в России введут сразу несколько новых законов. Журналисты подготовили обзор, чтобы жители знали, к чему и в какой сфере им готовиться.
Планируется ввести ограничение на «разброс» в заработной плате между простыми служащими и руководителями организации — самая большая зарплата должна превосходить самую маленькую не более, чем в 10 раз. Уже с 1 июля этого года трудовая инспекция сможет проверять все организации по так называемым чек-листам, прописанным в Приказе Роструда от 10.11.2017 № 655. А на сайте генеральной прокуратуры можно будет увидеть списки компаний, в которых планируются проверки в ближайший период. Напомним, в трудовой сфере законодатель ужесточил требования к работодателям сразу по нескольким направлениям. Увеличились штрафы за задержку заработной платы, а размер компенсации за неоплаченный период по законопроекту № 83422-7 планируется увеличить до соотношения 1/100 ставки Центробанка.
В России 1 сентября 2018 года вступит в силу закон, расширяющий возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти. К главным изменениям можно отнести наделение наследников возможностью отказаться от наследственного имущества в пользу иных лиц. Это закреплено статьей 1158 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Кроме того, вводится новое для российского наследственного права понятие — наследственный фонд. Завещать можно любое имущество: деньги, драгоценности, машины, недвижимость и т.д. Также наследникам передаются имущественные права и обязанности: например, обязанность продолжать выплачивать ипотечный кредит завещателя, если наследуемая квартира куплена по ипотеке.
Этим летом произошли также изменения в законе об образовании. К педагогам будут предъявлены новые определенные требования, соблюдение которых должно будет подтверждаться специальной квалификационной комиссией. Комиссия, подтверждающая квалификацию, должна будет проводиться каждые пять лет. Также школьников ждут новые предметы — это шахматы и астрономия. Планы Министерства образования ввести в школах уроки шахмат в начальных классах уже назвали самым неожиданным решением, а для более взрослых школьников шахматы войдут в дополнительные образовательные программы.
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