Путин рассказал об угрозах, с которыми сталкиваются Россия и США

"Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами. Это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитетность, нарастание проблем в мировой экономике", — сказал Путин.