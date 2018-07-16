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Путин рассказал об угрозах, с которыми сталкиваются Россия и США
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Путин рассказал об угрозах, с которыми сталкиваются Россия и США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Россия и США сталкиваются с разбалансировкой механизмов международной безопасности, расползанием угроз терроризма, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
"Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами. Это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитетность, нарастание проблем в мировой экономике", — сказал Путин.
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