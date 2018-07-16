Обвиняемый в мошенничестве более чем на 235 млн рублей осужден в Шахтах

Обвиняемый в мошенничестве на сумму более 235 млн рублей осужден в Шахтах, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как установлено следствием, в 2014-2016 годах подсудимый, являясь директором ООО «Шахтстрой», похитил свыше 46 млн рублей, полученных от 78 участников долевого строительства двух домов в Шахтах, которое впоследствии так и не было начато.

В 2013-2016 годах глава компании также не исполнил обязательства по 233 договорам долевого строительства, причинив ущерб на сумму свыше 122 млн рублей.

Кроме того, в 2013-2015 годах злоумышленник, возглавляя ООО «Новострой», не исполнил обязательства по 89 договорам долевого строительства, в результате чего ущерб превысил 67 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, а также ч.ч. 1 и 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Подсудимый приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей.

Кроме того, осужденный на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Приговор еще не вступил в законную силу.