Ирландия первой в мире прекратит государственные инвестиции в ископаемое топливо

Законопроект об изъятии капиталовложений из невозобновимых природных ресурсов поддержала нижняя палата парламента Ирландии . Ожидается, что законопроект пройдет через верхнюю палату после летних каникул и вступит в силу до конца года. Об этом сообщает The Guardian.

В рамках законопроекта стратегический инвестиционный фонд Ирландии (ISIF) продаст все акции энергетических компаний. Вывод инвестиций коснется угольных, газовых и нефтяных проектов стоимостью более $300 млн в 150 компаниях. Однако в документе отмечено, что для продажи всех активов необходимы подходящие условия с практической точки зрения, поэтому процесс может занять до пяти лет. Цель нового законопроекта — внести вклад в выполнение Ирландией положений Парижского климатического соглашения.

Как подчеркивает The Guardian , сумма выведенных из проектов по ископаемому топливу инвестиций на глобальном уровне насчитывает сегодня триллионы долларов. Инвестиции из угля, нефти и газа выводят крупнейшие пенсионные фонды, страховые компании, к инициативе присоединяются отдельные города, церкви и университеты.

Например, в декабре пенсионные фонды Нью-Йорка , одни из крупнейших в мире с совокупным размером активов в управлении — более $390 млрд, объявили о прекращении инвестиций в ископаемое топливо. В декабре французский страховщик AXA и третий крупнейший страховщик в мире, объявил о выводе €2,4 млрд из угольной промышленности и €700 млн — из нефтеносных песков. Всемирный банк обязался до 2019 г. полностью прекратить кредитование проектов и компаний, связанных с добычей газа и нефти.

"Движение по выводу активов из ископаемого топлива говорит о важности прекращения инвестирования в расширение глобальной индустрии, которая должна управляемо уменьшаться для предотвращения катастрофических последствий изменения климата”, — отметил независимый член парламента, который внес законопроект на рассмотрение, Томас Прингл.

Он добавил, что «решение Ирландии посылает сигнал о том, что ирландское общество и международное сообщество готовы думать и действовать за пределами узких краткосрочных интересов».

Португалия, Франция, Нидерланды и Люксембург. Кроме того, новый законопроект должен изменить имидж страны. В июне Сеть климатических действий (CAN) выпустила рейтинг государств Евросоюза , оценив их действия по предотвращению изменения климата. Ирландия стала второй худшей страной в вопросе климатических действий как на национальном уровне, так и в контексте поддержки более амбициозных климатических целей на международном уровне. Последнее место в рейтинге заняла Польша . В пятерку лидеров вошли Швеция

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