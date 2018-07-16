ЖК «Морская звезда» строится по графику 

Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский принял участие в совещании, посвященном вопросам завершения строительства жилого комплекса «Морская звезда».
Совещание прошло на строительной площадке объекта с участием руководства компании АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и участников долевого строительства.
На сегодняшний день на объекте завершаются отделочные работы по фасаду, ведется монтаж сборных железобетонных конструкций, бетонирование стен, устройство пазогребневых перегородок, дренажа, гидроизоляция стен подвала, холодных витражей и кровли.
В ходе осмотра строительной площадки Евгений Барановский отметил, что работы идут в графике.
В рамках совещания участники долевого строительства уточнили информацию о ходе работ, сравнили результаты с производственным графиком стройки, а также задали все интересующие вопросы представителям застройщика.
Завершение основных видов строительно-монтажных работ на объекте запланировано до конца 2018 года. Ввод в эксплуатацию ЖК «Морская звезда планируется в I полугодии 2019 года.
Процесс завершения строительства всех объектов ГК „Город“ по-прежнему находится на постоянном контроле Комитета по строительству и Правительства Санкт-Петербурга.