ЖК «Морская звезда» строится по графику

Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский принял участие в совещании, посвященном вопросам завершения строительства жилого комплекса «Морская звезда».

Совещание прошло на строительной площадке объекта с участием руководства компании АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и участников долевого строительства.

На сегодняшний день на объекте завершаются отделочные работы по фасаду, ведется монтаж сборных железобетонных конструкций, бетонирование стен, устройство пазогребневых перегородок, дренажа, гидроизоляция стен подвала, холодных витражей и кровли.

В ходе осмотра строительной площадки Евгений Барановский отметил, что работы идут в графике.

В рамках совещания участники долевого строительства уточнили информацию о ходе работ, сравнили результаты с производственным графиком стройки, а также задали все интересующие вопросы представителям застройщика.

Завершение основных видов строительно-монтажных работ на объекте запланировано до конца 2018 года. Ввод в эксплуатацию ЖК «Морская звезда планируется в I полугодии 2019 года.