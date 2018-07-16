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В парке «Дубки» отпраздновали День металлурга
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В парке «Дубки» отпраздновали День металлурга 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В минувшие выходные в парке «Дубки» отметили День металлурга. Мероприятие, которое подготовили сотрудники Централизованной библиотечной системы Северного округа, прошло в формате летней читальни. Об этом рассказала организатор Татьяна Гришина.
— Бригада ударного труда в лице сотрудников библиотеки имени Платонова пригласила гостей парка «Дубки» погрузиться в атмосферу первых пятилеток ХХ века. Посетителей парка ждали «металлургическая» викторина для взрослых, конкурс чтецов для детей и подростков, а также фотосессия, — поделилась Гришина.
Напомним, летние читальни в парке «Дубки» проходят каждые выходные. Гостей ждут по адресу ул. Ивановская, д. 1. (мю)
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