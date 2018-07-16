В парке «Дубки» отпраздновали День металлурга

В минувшие выходные в парке «Дубки» отметили День металлурга. Мероприятие, которое подготовили сотрудники Централизованной библиотечной системы Северного округа, прошло в формате летней читальни. Об этом рассказала организатор Татьяна Гришина

— Бригада ударного труда в лице сотрудников библиотеки имени Платонова пригласила гостей парка «Дубки» погрузиться в атмосферу первых пятилеток ХХ века. Посетителей парка ждали «металлургическая» викторина для взрослых, конкурс чтецов для детей и подростков, а также фотосессия, — поделилась Гришина.

Напомним, летние читальни в парке «Дубки» проходят каждые выходные. Гостей ждут по адресу ул. Ивановская, д. 1. (мю)