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Лифт в доме на Шоссейной улице привели в порядок
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Лифт в доме на Шоссейной улице привели в порядок 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Работы были проведены в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался и.о. главы управы района Печатники Альберт Юмадилов.
«Управа района Печатники сообщает, что силами ГБУ «Жилищник района Печатники» выполнены работы по локальной покраске стен подъезда», — говорится в сообщении за подписью Альберта Юмадилова.
Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)
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