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В ЖК «Новая Каменка» завершается строительство 4 и 5 корпусов
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В ЖК «Новая Каменка» завершается строительство 4 и 5 корпусов 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский провел выездное совещание по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию 4 и 5 корпусов объектов ГК «СУ-155».
В ходе совещания директор по строительству компании генерального подрядчика ООО «СПК-А» Александр Сорокваша доложил о ходе работ по многоквартирным домам. Оба корпуса готовы на 80%. На сегодняшний день на объекте завершаются отделочные работы, монтаж лифтового оборудования, работы по благоустройству. На 5 корпусе уже полностью завершили устройство наружных сетей. Генеральный подрядчик заверил участников совещания, что к 30 июля все строительно-монтажные работы будут завершены. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2018 года. Завершение строительства данных объектов находится на особом контроле Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по строительству.
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