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В Октябрьске мужчину убили и сожгли его тело в поле
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В Октябрьске мужчину убили и сожгли его тело в поле 

Волга Ньюс 1 час назад
Эксперты сообщили, что смерть была насильственной: у погибшего переломаны ребра и есть травмы головы. Личность мужчины установили, а вскоре выяснили и обстоятельства расправы над ним.
По данным источника в правоохранительных органах, потерпевший выпивал со знакомым, они поссорились, и один убил другого монтировкой. После этого убийца вывез труп в поле, облил его бензином и поджег, чтобы скрыть следы преступления.
Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», подозреваемым по нему проходит ранее не судимый безработный 31-летний мужчина. Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.
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