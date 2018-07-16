В Октябрьске мужчину убили и сожгли его тело в поле

Эксперты сообщили, что смерть была насильственной: у погибшего переломаны ребра и есть травмы головы. Личность мужчины установили, а вскоре выяснили и обстоятельства расправы над ним.

По данным источника в правоохранительных органах, потерпевший выпивал со знакомым, они поссорились, и один убил другого монтировкой. После этого убийца вывез труп в поле, облил его бензином и поджег, чтобы скрыть следы преступления.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», подозреваемым по нему проходит ранее не судимый безработный 31-летний мужчина. Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.