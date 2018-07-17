МИД России заявил о незаконности работы «Бизнес Франс»

Решение французской стороны объявить о закрытии торгового представительства в России является суверенным правом Франции. Об этом заявили в МИД России

"16 июля получили ноту посольства Франции Москве , в которой французская сторона уведомляет нас о закрытии представительства агентства «Бизнес Франс» в России. Нам остается лишь сожалеть о том, что Париж не прислушался к нашим настоятельным рекомендациям", — говорится в сообщении ведомства.

Как указали в российском министерстве, представительство «Бизнес Франс» работало в России, не имея на то правовых оснований.

"Судебные разбирательства показали, что представительство «Бизнес Франс» работало в России, по сути, не имея на то правовых оснований", — говорится в комментарии на сайте ведомства.

Ранее в посольстве Франции в Москве связали закрытие торгового представительства с незаконным арестом счетов и выдворением директора. Российский суд при этом отказался признавать наличие у представительства «Бизнес-Франс» дипломатического иммунитета.