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Жительницу Кеми подозревают в мошенничестве с получением выплат
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Жительницу Кеми подозревают в мошенничестве с получением выплат 

Карельские вести 2 часа назад
Женщина получала пособие по безработице, хотя сама в это время работала.
Следственный комитет закончил расследование в отношении 27-летней жительницы Карелии. Женщину обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в 2018 году обвиняемая обратилась с заявлением в центр занятости Кемского района о признании безработной и назначении ей пособия по безработице. Через некоторое время обвиняемая устроилась на работу, продолжая при этом незаконно получать пособие по безработице. В результате обвиняемая совершила хищение более 7 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде принудительных работ на срок до двух лет,
— рассказали в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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