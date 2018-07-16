Жительницу Кеми подозревают в мошенничестве с получением выплат 

Женщина получала пособие по безработице, хотя сама в это время работала.
Следственный комитет закончил расследование в отношении 27-летней жительницы Карелии. Женщину обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в 2018 году обвиняемая обратилась с заявлением в центр занятости Кемского района о признании безработной и назначении ей пособия по безработице. Через некоторое время обвиняемая устроилась на работу, продолжая при этом незаконно получать пособие по безработице. В результате обвиняемая совершила хищение более 7 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде принудительных работ на срок до двух лет,
— рассказали в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru