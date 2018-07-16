Головокружительная карьера модели Ольги Синтюрёвой

Казанская фотомодель Ольга Синтюрёва жила и работала в Москве , пока в один момент не оказалась в центре скандала. Год назад за 24-летней моделью стал ухаживать 47-летний депутат ЛДПР Сергей Жигарев . Но их роман закончился, когда месяц назад чиновник потребовал от девушки вернуть все подарки, которые он ей дарил. Более того, Жигарев обвинил бывшую возлюбленную и её нового бойфренда в краже.

Как утверждает политик, они украли из его номера в отеле «Марриотт» крупную сумму денег. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

До этого скандала Синтюрёва участвовала в модных показах и в фотосъёмках рекламных кампаний различных брендов, среди которых есть и иностранные. Это неудивительно, девушка обладает всеми для этого данными: параметры 84-60-90 при росте 178 см. News.ru проследил, как складывается карьера молодой девушки.

vk.com/sintyureva

В 2013 году Синтюрёва участвовала в показе осенне-зимней коллекции бренда A LA RUSSE дизайнера Анастасии Романцовой . Коллекция была посвящена Ларе из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», и в то же время представляла современную интерпретацию Снегурочки.

Через год 20-летняя модель стала лицом мероприятия, организованного ТЦ Метрополис Fashion first. Тогда торговый центр отмечал юбилей, и фотографии Синтюрёвой в роскошном красном платье.

В тот же год девушка участвовала в рекламных кампаниях греческого бренда Libeline Athens и московской мужской парикмахерской Manway 1960.

vk.com/sintyureva

Уже в 2015 году казанской красавице посчастливилось сниматься для осенне-зимней рекламной кампании ODRI, которые проходили на знаменитом итальянском курорте Cortina d’Ampezzo.

Для рекламы своей новой коллекции ювелирный бренд SOKOLOV выбрал именно Синтюрёву. Девушка на фотографиях позирует в элегантных платьях и украшениям из серебра с кристаллами Swarovski.

В 2016 году Московский ювелирный завод выпустил красивый ролик, посвященный новой коллекции «Драгоценное наследие». Главной героиней ролика выступила Ольга Синтюрёва, которой удалось передать роскошь и аристократизм украшений.

Год назад модель снова рекламировала ювелирные изделия. На этот раз поработать с девушкой захотел нью-йоркский бренд Donna Hourani. На снимках Синтюрёва в украшениях из 18-каратного золота.

Одной из последних работ модели стало участие в рекламной компании коллекции 2017/2019 бренда INCITY.