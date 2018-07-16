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Skype разрешит записывать разговоры
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Skype разрешит записывать разговоры 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
В следующем обновлении видеомессенджера Skype появится функция записи голосовых и видеовызовов. Ранее пользователям, желающим оставить себе запись разговора, приходилось полагаться на сторонние, преимущественно платные сервисы, такие как Avaer.
Если один из собеседников решит сохранить разговор, другой получит об этом оповещение. Записи хранятся в «облаке», а значит, прослушать их можно будет с любого устройства — на Windows, Mac, iOS, Android и даже Linux, объяснили в Microsoft.
Новая версия Skype запланирована к релизу до конца этого месяца. Помимо встроенной функции записи разговоров, в ней появится режим Content Creator, который позволит стримерами, влогерам и авторам подкастов легко интегрировать в Skype такие инструменты для прямого вещания, как Xsplit, Wirecast и Vmix.
∎Skype «облегчили» ради бюджетных Android-смартфонов читайте также
Весной Microsoft выпустила «легкую» версию Skype для Android. Программа работает на слабых устройствах более плавно, при этом видео и звук передаются в более высоком качестве. Кроме того, приложение более «терпимо» к неустойчивым интернет-соединениям.
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