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Microsoft пообещала добавить в Skype самую ожидаемую функцию
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Microsoft пообещала добавить в Skype самую ожидаемую функцию 

Ferra.ru 31 минуту назад
Фото: planet-today.ru
Компания Microsoft начала распространять новую версию Skype для десктопов. Апдейт Skype 8.0 полностью заменит «классический» Skype и переведёт пользователей на новый интерфейс.
Обновление также добавляет ряд новых функций. Среди них — групповые видеозвонки в HD-разрешении, больше возможностей взаимодействия с медиаколлекцией чата и так далее.
Одновременно с релизом Skype 8.0, разработчики рассказали о новых возможностях, которые появятся у сервиса до конца года. В том числе, появится функция, которую пользователи ждут уже почти 15 лет — возможность записи звонков. Запись звонка производится в облако и как только она начата, все участники разговора оповещаются об этом. Также обещаны «приватные разговоры» со сквозным шифрованием для аудио и видеозвонков, чатов и передаваемых файлов по протоколу Signal.
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