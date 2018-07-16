Московских волонтеров поблагодарили за работу на чемпионате мира по футболу — 2018

»Москва победила, Россия победила. Она стала другой в глазах всего мира. Целый месяц, целый месяц Москва была столицей мирового футбола. Конечно, для многих, для миллиардов людей мы предстали другой страной и другим городом, которых они не знали. Для того, чтобы принять чемпионат мира по футболу, Москва проделала огромный путь, который она делала не ради чемпионата, а ради процветания Москвы. Спасибо от всего сердца за то, что вы сделали праздник для всего мира. Спасибо ребята, спасибо друзья», — сказал Собянин.

Как значится в пресс-материалах к мероприятию, на стадионах, в фан-зоне, в аэропортах, на улицах и на других городских территориях в дни чемпионата работали порядка 8,9 тысячи волонтеров, в том числе 5 тысяч городских волонтеров и около 3,9 тысячи волонтеров АНО «Оргкомитет „Россия-2018“. Из 5 тысяч городских волонтеров 60% — женщины, 40% — мужчины. Возрастной состав: 16-25 лет — 85%; 26-40 лет — 9%; 41-60 лет — 4%; старше 60 лет — 2%.

»Жители Москвы или Московской области в возрасте старше 16 лет прошли специальный отбор с 4 по 25 сентября 2017 года. Среди главных критериев отбора значились доброжелательность, стремление помочь, знание иностранных языков, любовь к Москве, искреннее желание показать гостям похорошевшую российскую столицу. Городские волонтеры прошли обучение; программа включала в себя общую подготовку, функциональное обучение и знакомство с объектом. Кроме того, проведено дополнительное обучение для волонтеров-управленцев», — добавляется в материалах.

Городские волонтеры были задействованы на девяти функциональных направлениях: аккредитационный центр, транспорт, «последняя миля», медицинское обслуживание, туристические маршруты, информационные центры, обеспечение работы со СМИ, фестиваль болельщиков и городские мероприятия.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля, в том числе в Москве.