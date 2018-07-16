Чтобы ловить лихачей на новой дороге в Академическом, потратят полтора миллиона рублей

В Академическом на новом отрезке проспекта Академика Сахарова установят систему видеонаблюдения. Пока речь идёт об отрезке от де Геннина до Мехренцева.

Чтобы оборудовать этот отрезок 6 камерами видеонаблюдения и сопутствующим оборудованием, планируется потратить около 1,6 млн рублей. Соответствующий госконтракт, для которого ищут подрядчика, опубликован на сайте госзакупок.

Аукцион должен состояться 20 июля 2018 года. Дорога должна быть оборудована камерами в течение 20 дней с момента заключения контракта, говорится в задании для подрядчиков.