Увеличение тарифов в городском транспорте не сделает его более комфортным для пассажиров

Сегодня городские общественники собрались на очередное заседание, посвятив его ряду острых социальных вопросов. Встреча началась с обсуждения грядущего повышения расценок на проезд в городском общественном транспорте.

Заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Роман Бусаргин объяснил, что мониторинг ситуации в соседних городах показал — в среднем, пассажиры платят за поездку в общественном транспорте от 25 до 28 рублей. В Саратове было решено увеличить стоимость проезда до 23 рублей. По словам Бусаргина, уже сегодня перед транспортниками поставлена задача до 1 августа оснастить весь электротранспорт специальными модулями, которые смогут принимать оплату банковскими картами. Чиновник напомнил, что билет, оплаченный безналичным способом, обойдётся пассажирам дешевле — в 21 рубль.

"Уже стало притчей во языцах, что буквально ежедневно у нас сходят с рельсов маршруты трамвайные. Мы надеемся, что принятые меры позволят предприятию остаться на плаву и сохранить все существующие маршруты в том количестве, в котором они есть", — сказал Бусаргин. Он добавил, что говорить о каком-либо развитии транспортной отрасли Саратова даже с увеличением тарифов не приходится.

Взявший слово гендиректор компании «Икар-Транс» Дмитрий Лесин, признался, что в настоящее время предприятие эксплуатирует сильно изношенный автобусный парк и теряет по восемь рублей на перевозке каждого пассажира, так как себестоимость проезда на данный момент составляет 26 рублей. На сегодняшний день, предприятие уже понесло убытки на 200 миллионов рублей.

"Я думаю, это повышение должно стать последним таким большим, и мы его должны ежегодно индексировать. И стоимость проездных билетов мы не повышаем", — успокоил собравшихся Роман Бусаргин.

"Двадцать пять поездок — как было так и останется?" — уточнила Стефанида Тимохина, сообщив, что этот вопрос очень заботит многих льготников.

"Пятьдесят поездок", — поправили общественницу коллеги.

"Я не получаю этот билет, я не знаю", — смутилась Тимохина.

Далее в разговор вступил Александр Ермишин, который пожаловался на то, что ему не удалось получить доступ к бухгалтерской отчётности через официальный сайт «Саратовгорэлектротранса, несмотря на то, что подобная информация должна находиться в публичном доступе.

Свое недовольство выразила и Венера Павленко, заметившая, что она „хотела бы не рвать одежду о задранные сиденья“ и перестать ездить в душных автобусах без кондиционеров и даже люков. „Постирать занавески, которые десятилетиями висят, тоже можно“, — предположила общественница.