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В Сестрорецке обсудили строительство ЖК «Водолей»
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В Сестрорецке обсудили строительство ЖК «Водолей» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский провел выездное совещание по вопросу завершения строительства жилого комплекса «Водолей» в Сестрорецке.
В совещании также приняли участие представители инициативной группы участников долевого строительства и руководства компании застройщика ООО «ФБ „Сестрорецк“.
В доме предусмотрено 147 квартир. ЖСК „Водолей“ привлекает денежные средства граждан для строительства объекта на основании договора паевого взноса. По просьбам участников долевого строительства ведомство держит на контроле вопрос завершения стройки и ввода жилого комплекса в эксплуатацию.
На сегодняшний день объект не является проблемным. Однако в процессе обсуждения стало известно, что на застройщика подано исковое заявление банком ПАО „Инвесторгбанк“ с целью инициирования процедуры банкротства по ранее выданному кредиту, где залогом выступает соседний земельный участок.
По итогам инспекции заместитель председателя Комитет по строительству поручил руководству компании застройщика предоставить 16 июля в адрес органа исполнительной власти подробную производственную программу по завершению строительства объекта в рамках действующего разрешения на производство работ. После детального изучения программы планируется провести повторное совещание с приглашением представителей Прокуратуры Санкт-Петербурга.
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