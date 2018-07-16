В Сестрорецке обсудили строительство ЖК «Водолей»

Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский провел выездное совещание по вопросу завершения строительства жилого комплекса «Водолей» в Сестрорецке

В совещании также приняли участие представители инициативной группы участников долевого строительства и руководства компании застройщика ООО «ФБ „Сестрорецк“.

В доме предусмотрено 147 квартир. ЖСК „Водолей“ привлекает денежные средства граждан для строительства объекта на основании договора паевого взноса. По просьбам участников долевого строительства ведомство держит на контроле вопрос завершения стройки и ввода жилого комплекса в эксплуатацию.

На сегодняшний день объект не является проблемным. Однако в процессе обсуждения стало известно, что на застройщика подано исковое заявление банком ПАО „Инвесторгбанк“ с целью инициирования процедуры банкротства по ранее выданному кредиту, где залогом выступает соседний земельный участок.