В Западном Дегунине до конца года заработает спорткомплекс

В районе Западное Дегунино до конца года будет введен в эксплуатацию новый стройкомплекс. Об этом сообщили в районной управе.

— Открытие планируется в конце 2018 года. В настоящее время ведутся работы по подключению тепла, — уточнили в управе района. — Представитель ПАО «МОЭК» должен выйти на объект, проверить систему отопления, провести пусконаладочные работы. Застройщик в это время будет проводить внутреннюю отделку помещения. По информации застройщика, предварительный срок получения документов — октябрь—ноябрь 2018 года.

Напомним, на двух этажах ФОКа разместятся тренажёрные залы, залы для групповых занятий, раздевалки и тренерские. (ео)