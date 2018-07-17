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В Западном Дегунине до конца года заработает спорткомплекс
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В Западном Дегунине до конца года заработает спорткомплекс 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В районе Западное Дегунино до конца года будет введен в эксплуатацию новый стройкомплекс. Об этом сообщили в районной управе.
— Открытие планируется в конце 2018 года. В настоящее время ведутся работы по подключению тепла, — уточнили в управе района. — Представитель ПАО «МОЭК» должен выйти на объект, проверить систему отопления, провести пусконаладочные работы. Застройщик в это время будет проводить внутреннюю отделку помещения. По информации застройщика, предварительный срок получения документов — октябрь—ноябрь 2018 года.
Напомним, на двух этажах ФОКа разместятся тренажёрные залы, залы для групповых занятий, раздевалки и тренерские. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
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