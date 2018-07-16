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Почта банк поможет выплатить возмещения вкладчикам банка «Таатта»
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Почта банк поможет выплатить возмещения вкладчикам банка «Таатта» 

ТАСС 21 минуту назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Почта банк в качестве дополнительного банка-агента для выплаты возмещения вкладчикам якутского банка «Таатта», у которого ЦБ РФ отозвал лицензию 5 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Почта банк будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта», проживающим в городе Уяр Красноярского края, уточнили в агентстве.
Ранее банками-агентами были выбраны Сбербанк, «Восточный» и РНКБ Банк. Выплаты вкладчикам начнутся 18 июля.
По данным ЦБ, использование банком «Таатта» рискованной бизнес-модели привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Кроме того, было выявлено существенное снижение размера собственных средств банка, а также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе России.
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