Объем выплат вкладчикам банка «Таатта» составит 4,4 млрд рублей

Всего в реестре обязательств банка находятся около 8,6 тыс. вкладчиков. Из них 1,5 тыс. вкладчиков имеют счета для предпринимательской деятельности на сумму 236 млн рублей, уточняет АСВ.