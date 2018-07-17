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Объем выплат вкладчикам банка «Таатта» составит 4,4 млрд рублей
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Объем выплат вкладчикам банка «Таатта» составит 4,4 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вкладчики якутского банка «Таатта», у которого Банк России 5 июля отозвал лицензию, могут обратиться за выплатой страхового возмещения на общую сумму около 4,4 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Всего в реестре обязательств банка находятся около 8,6 тыс. вкладчиков. Из них 1,5 тыс. вкладчиков имеют счета для предпринимательской деятельности на сумму 236 млн рублей, уточняет АСВ.
Лицензия банка «Таатта» была отозвана из-за его рискованной бизнес-модели, которая привела к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220 место в банковской системе России.
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