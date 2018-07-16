Теннисный центр будет построен в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК , 16 июля. / ТАСС /. Спорткомплекс для большого тенниса будет построен в Архангельске. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Архангельской области.

"В Архангельске построят новый спорткомплекс для большого тенниса. Новый спортивный центр будет называться «Амео-Спорт». Новый спорткомплекс включает четыре теннисных корта с покрытием профессионального уровня и административно-бытовой корпус помещений: тренажерный зал, кафе, детскую комнату, кабинеты, душевые, раздевалки", — говорится в сообщении.

Универсальная площадка позволит также играть в мини— футбол и баскетбол. В настоящее время в городе есть две крытых площадки для игры в большой теннис на стадионе «Труд» и несколько открытых площадок. «Мы очень заинтересованы в появлении качественного спортивного центра для большого тенниса в Архангельске, потому что в последние годы интерес к игре в классический теннис сильно возрос. К тому же будет уложено современное покрытие, поэтому мы сможем принимать областные, зональные соревнования и первенства России по большому теннису», -приводит пресс— служба слова руководителя областного агентства по спорту Андрея Багрецова.

Строительство теннисного центра планируется завершить к концу 2018 года.