В импровизированный поход отправятся посетители библиотеки вблизи Бутырского района

В детской библиотеке № 40, расположенной вблизи Бутырского района, состоится мероприятие под названием «Идем в поход!». Всех желающих ждут 17 июля.

— Ребятам расскажут об известных исследователях и познакомят с творчеством Евгения Рудашевского, книги которого пронизаны духом путешествий. Кроме того, гости поговорят о туризме и походах, научатся правильно складывать рюкзак, а также споют песни у импровизированного костра, — сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина

Начало в 12.00. Напомним, детская библиотека № 40 находится по адресу: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. Вход свободный. (ис)