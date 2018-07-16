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В импровизированный поход отправятся посетители библиотеки вблизи Бутырского района
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В импровизированный поход отправятся посетители библиотеки вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В детской библиотеке № 40, расположенной вблизи Бутырского района, состоится мероприятие под названием «Идем в поход!». Всех желающих ждут 17 июля.
— Ребятам расскажут об известных исследователях и познакомят с творчеством Евгения Рудашевского, книги которого пронизаны духом путешествий. Кроме того, гости поговорят о туризме и походах, научатся правильно складывать рюкзак, а также споют песни у импровизированного костра, — сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина.
Начало в 12.00. Напомним, детская библиотека № 40 находится по адресу: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. Вход свободный. (ис)
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