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США подали в ВТО жалобу на ответные пошлины Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции
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США подали в ВТО жалобу на ответные пошлины Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции 

Прайм 44 минуты назад
ВАШИНГТОН, 16 июл — ПРАЙМ. США подали во Всемирную торговую организацию жалобу на решения Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции ввести ответные пошлины после повышения американских тарифов на алюминий и сталь. Документ опубликован на сайте торгового представителя США.
"Ответные меры, введенные в отношении экспорта из США Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и Турцией, не соответствуют международным правилам", — говорится в заявлении.
При этом в Вашингтоне подчеркивают, что введение администрацией Трампа пошлин на экспорт стали и алюминия в свою очередь соответствует правилам международной торговли и законам США.
"Вместо того чтобы вместе работать над решением общих проблем, некоторые торговые партнеры решили пойти на ответные меры, нацеленные на то, чтобы наказать американских рабочих, фермеров и компании", — заявил в связи с подачей обращения в ВТО торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
По его замечанию, введенные в ответ на американские меры пошлины нарушают взятые на себя членами ВТО обязательства. «США предпримут все необходимые меры для защиты своих интересов, и мы призываем торговых партнеров к конструктивной работе с нами над проблемами, которые создало массивное и постоянное пресыщение стального и алюминиевого секторов», — говорится в заявлении торгового представителя.
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке и ведении ответных мер, что вызвало опасения относительно «торговой войны».
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