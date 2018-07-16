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«Главное быть полезным гражданам и помогать Нижегородской области»
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«Главное быть полезным гражданам и помогать Нижегородской области» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
«Главное быть полезным гражданам и помогать Нижегородской области»И.о замгубернатора Нижегородской области подал документы для участия в довыборах в Государственную Думу РФ. Напомним, он стал победителем предварительного голосования «Единой России» по довыборам в нижнюю палату российского парламента. Дмитрий Сватковский: «Сегодня, когда закончился Чемпионат мира по футболу в России, перед нами стоят амбициозные задачи, мы вышли на принципиально другой уровень. Нас высоко оценили другие страны, и люди, которые приезжали в Нижний Новгород. Поэтому сейчас важно ту высокую планку не снижать ни в коем случае. Перед нами стоит задача развития Нижегородской области. Именно для этих целей разработан фундаментальный документ — Стратегия социально-экономического развития региона, который как раз в эти дни проходит общественное обсуждение».
Сватковский стал победителем предварительного голосования «Единой России» по довыборам в нижнюю палату российского парламента по Нижегородскому одномандатному избирательному 129 округу, набрав 74,35% голосов.
По мнению Дмитрия Сватковского, необходимо, чтобы наш регион участвовал в самых масштабных проектах, реализуемых на территории России, Дмитрий Сватковский: «Чтобы развивалось социально-экономическое состояние региона. Это ответственная задача, очень многое сделано, но хочется сделать еще больше, в том числе, на законодательном уровне».
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