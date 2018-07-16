При пожаре в московском автосервисе пострадали 13 человек

Число пострадавших в результате ЧП в московском автосервисе на улице Авиационной выросло с 12 до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова

По данным следствия, на территории шиномонтажа взорвался газовый баллон. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждения. Как передает РИА Новости, было возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».