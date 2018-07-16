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При пожаре в московском автосервисе пострадали 13 человек
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При пожаре в московском автосервисе пострадали 13 человек 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Число пострадавших в результате ЧП в московском автосервисе на улице Авиационной выросло с 12 до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, на территории шиномонтажа взорвался газовый баллон. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждения. Как передает РИА Новости, было возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Ранее проверку по факту инцидента инициировала прокуратура Москвы. В ведомстве сообщили, что пожар к настоящему моменту удалось ликвидировать.
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