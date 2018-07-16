Бразильский подросток пытался написать свое имя на Колизее

Как сообщили правоохранители, на минувших выходных карабинеры заметили подростка у одной из внутренних стен античного строения. До их вмешательства бразилец успел крупно выцарапать G — первую букву своего имени.

Подросток отпущен, однако теперь его ожидает судебное разбирательство. Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы римских карабинеров, его может ожидать штраф вплоть до 2,6 тысячи евро.