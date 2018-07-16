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Бразильский подросток пытался написать свое имя на Колизее
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Бразильский подросток пытался написать свое имя на Колизее 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИМ, 16 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Одна из главных римских достопримечательностей — амфитеатр Флавиев или Колизей снова подвергся вандализму: карабинеры итальянской столицы не дали 17-летнему туристу из Бразилии оставить на нем свои инициалы.
Как сообщили правоохранители, на минувших выходных карабинеры заметили подростка у одной из внутренних стен античного строения. До их вмешательства бразилец успел крупно выцарапать G — первую букву своего имени.
Подросток отпущен, однако теперь его ожидает судебное разбирательство. Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы римских карабинеров, его может ожидать штраф вплоть до 2,6 тысячи евро.
В середине июня подросток из Австрии, также 17 лет от роду, захотел забрать на память кусок Колизея. Во время экскурсии он не заметил карабинеров, отломал от колоннады амфитеатра фрагмент и попытался спрятать «сувенир» в рюкзак.
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