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Очередное мероприятие серии «Код безопасности» состоится в Бутырском районе
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Очередное мероприятие серии «Код безопасности» состоится в Бутырском районе 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Юные участники программы «Московская смена» из Бутырского района примут участие в очередном мероприятии, проводящемся в рамках цикла «Код безопасности». Игра пройдет в помещении центра «Родник» на Добролюбова.
— Занятие будет проводиться в игровой форме. Передвигаясь по «острову безопасности» с друзьями-помощниками — жителями острова, ребятам предстоит изучить правила безопасности в быту, в лесу и в воде. Участие в мероприятии примут дети в возрасте от 7 до 14 лет, — сообщили в центре.
Начало в 11.00 по адресу: ул. Добролюбова, д. 29/16. (ис)
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