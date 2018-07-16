Очередное мероприятие серии «Код безопасности» состоится в Бутырском районе

Юные участники программы «Московская смена» из Бутырского района примут участие в очередном мероприятии, проводящемся в рамках цикла «Код безопасности». Игра пройдет в помещении центра «Родник» на Добролюбова.

— Занятие будет проводиться в игровой форме. Передвигаясь по «острову безопасности» с друзьями-помощниками — жителями острова, ребятам предстоит изучить правила безопасности в быту, в лесу и в воде. Участие в мероприятии примут дети в возрасте от 7 до 14 лет, — сообщили в центре.

Начало в 11.00 по адресу: ул. Добролюбова, д. 29/16. (ис)